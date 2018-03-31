Человек травмирован при переходе железнодорожных путей в горокруге Истра

Электричка Волоколамск — Москва на Рижском направлении Московской железной дороги задержалась из-за травмирования человека в городском округе Истра Подмосковья, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Рижское направление. Задержан поезд 6124 (Волоколамск — Москва) на 1 час 5 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.

Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦППК, инцидент произошел на платформе «Троицкая» в городском округе Истра.

Пассажиров призвали быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.