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Человек травмирован при переходе железнодорожных путей в горокруге Истра
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Человек травмирован при переходе железнодорожных путей в горокруге Истра 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
Электричка Волоколамск — Москва на Рижском направлении Московской железной дороги задержалась из-за травмирования человека в городском округе Истра Подмосковья, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«Рижское направление. Задержан поезд 6124 (Волоколамск — Москва) на 1 час 5 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.
Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦППК, инцидент произошел на платформе «Троицкая» в городском округе Истра.
Пассажиров призвали быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.
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