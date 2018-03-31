Смертельная авария на трассе в Башкирии: иномарка протаранила запряженную телегу

Авария, унесшая жизнь одного человека, произошла вчера, 30 марта, на 34-м км автодороги Уфа — Иглино — Красная горка в Нуримановском районе.

Как рассказали в республиканской Госавтоинcпекции , 48-летний уфимец за рулем «Хендай Солярис» на скорости въехал в гужевую повозку, двигавшуюся в попутном направлении.

— В результате ДТП 57-летний извозчик повозки от полученных телесных повреждений скончался на месте, — сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики совершено семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и семеро получили телесные повреждения. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 3000 нарушений ПДД, задержаны 89 нетрезвых водителей.