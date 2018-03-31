Число жертв автокатастрофе под Марксом увеличилось до 4-х

Автокатастрофа в Саратовской области вчера, 30 марта, оборвала жизни 4 человек. ДТП произошло в Марксовском районе Саратовской области около 5 часов вечера у села Бородаевка. По предварительным данным водитель Renault Sandero 62 лет не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где на полной скорости врезался лоб в лоб с ВАЗ-2109. На месте погибли 47-летний водитель «девятки», а так же его пассажирка — 45 летняя женщина. Скончалась и 70-летняя женщина из иномарки. Спасателям облспаса пришлось применять гидравлику, чтобы деблокировать тела из покореженных автомобилей. В районную больницу врачи госпитализировали трех женщин 30, 54 и 66 лет, а также водителя Renault . В стационар попала еще одна гражданка, которая была без сознания. Как уточнили в ГИБДД области, спустя 20 минут после девяти часов вечера, 57-летняя пассажирка «девятки» умерла в больнице.

На водителя завели уголовное дело за смерь 4-х человек.