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Орловец, протаранившему телегу с цыганами, отправился в колонию
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Орловец, протаранившему телегу с цыганами, отправился в колонию 

РИА 57 11 часов назад
Фото: РИА 57
Вступил в законную силу приговор Орловского районного суда в отношении мужчины, который на L-200 врезался в гужевую повозку. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на три года. Кроме того, мужчина лишен прав на два года и 10 месяцев.
ДТП произошло 16 сентября 2017 года. Водитель на «Митсубиси L-200» ехал по трассе Калуга — Орел. Мужчина был пьян и нарушал установленный скоростной режим. Около 21 часа на 205 километре он врезался в ехавшую попутно гужевую повозку, запряженную лошадью. В результате аварии водитель повозки погиб на месте, пассажир был госпитализирован с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, отнесли наличие малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние, состояние здоровья, частичное добровольное возмещение ущерба в размере 100000 рублей. Пострадавшие просили не лишать мужчину свободы, тем не менее, суд посчитал, что исправление орловца не может быть достигнуто без изоляции от общества.
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