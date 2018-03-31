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В Петербурге ищут виновника тройной аварии, который скрылся с места ДТП
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В Петербурге ищут виновника тройной аварии, который скрылся с места ДТП 

Ivyborg.ru 11 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Авария в Колпинском районе Петербурга произошла рано утром 31 марта. ГУ МЧС рапортует о двух участниках ДТП, однако автолюбители уверены, что виновником был третий автомобиль, который скрылся с места.
Инцидент произошёл около половины седьмого утра. В Колпинском районе столкнулись "Киа" и отечественная «пятёрка». На месте работал один пожарный расчет.
Очевидцы аварии уверяют, что пострадавшие есть, а виновником столкновения мог стать водитель белого "Фольксвагена", который быстро скрылся с места происшествия. Сейчас знакомые и друзья участников ДТП пытаются найти свидетелей аварии.
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