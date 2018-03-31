Ещё
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП под Саратовом погибли четыре человека 

RT на русском 11 часов назад
Фото: ТАСС
Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Марксовском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД. Как отмечается, инцидент произошёл 30 марта в 16:50 на 4-м км автодороги Маркс-Липовка-Тельмана.
«Водитель 1955 г.р., управляя Renault Sandero, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с ВАЗ-21093 под управлением водителя 1970 г.р.», — говорится в сообщении.
Водитель и пассажир ВАЗ-21093, а также пассажир Renault Sandero скончались на месте ДТП. Ещё один пассажир ВАЗ-21093 скончался в лечебном учреждении.
По данным ГИБДД, три человека госпитализированы.
19 марта URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
RT на русском: последние новости
В Кемеровской области загорелся автобуc, перевозивший детскую волейбольную команду Двое военных погибли при взрыве на юге Афганистана СК возбудил дело после падения кирпича с кровли дома на девочку в Твери
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспокойная Мара: стритрейсерша без прав попалась за рулем204
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов76
Разрешить тонировку
Маршрутка пыталась уехать с зажатым в дверях ребенком1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение