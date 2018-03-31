В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Марксовском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД . Как отмечается, инцидент произошёл 30 марта в 16:50 на 4-м км автодороги Маркс-Липовка-Тельмана.

«Водитель 1955 г.р., управляя Renault Sandero, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с ВАЗ-21093 под управлением водителя 1970 г.р.», — говорится в сообщении.

Водитель и пассажир ВАЗ-21093, а также пассажир Renault Sandero скончались на месте ДТП. Ещё один пассажир ВАЗ-21093 скончался в лечебном учреждении.

По данным ГИБДД, три человека госпитализированы.

19 марта URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.