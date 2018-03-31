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Регистратор запечатлел момент серьезного ДТП с опрокидыванием в Петербурге
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Регистратор запечатлел момент серьезного ДТП с опрокидыванием в Петербурге 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещено видео аварии, произошедшей в минувший четверг, 29 марта, на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге.
Судя по кадрам записи, водитель автомобиля Ford попытался проскочить через перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Ему удалось преодолеть более половины пути, после чего в легковушку врезалась «Газель».
От удара фургон перевернулся на бок, а Ford пробил ограждение и вылетел за пределы проезжей части.
По утверждениям очевидцев, в результате аварии травмы различной степени тяжести получила женщина, управлявшая легковым авто и мужчина, находившийся за рулем «Газели».
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