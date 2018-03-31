В Баварии туристический автобус столкнулся с фурой

Один человек погиб, 18 ранены в результате ДТП с туристическим автобусом из Бельгии на автобане A3 в Баварии.

По данным телеканала Bayerischer Rundfunk, погибший — водитель автобуса. Четыре человека получили тяжелые травмы, по крайней мере один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Все раненые перевезены при помощи вертолета в больницы. Автобан А3 перекрыт в настоящее время в обе стороны. Пассажиры, которые не получили ранений, были перевезены в ближайшее кафе, всего в автобусе находились около 40 человек.

ДТП произошло около полуночи в направлении города Вюрцбург. По данным полиции, водитель автобуса на подъеме слишком поздно заметил двигавшуюся в направлении Нюрнберга в крайнем правом ряду фуру с грузом стекла и врезался в нее. Водитель фуры отделался испугом.