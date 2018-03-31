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В Баварии туристический автобус столкнулся с фурой
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В Баварии туристический автобус столкнулся с фурой 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: AFP 2018 / Odd Andersen
Один человек погиб, 18 ранены в результате ДТП с туристическим автобусом из Бельгии на автобане A3 в Баварии.
По данным телеканала Bayerischer Rundfunk, погибший — водитель автобуса. Четыре человека получили тяжелые травмы, по крайней мере один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.
Все раненые перевезены при помощи вертолета в больницы. Автобан А3 перекрыт в настоящее время в обе стороны. Пассажиры, которые не получили ранений, были перевезены в ближайшее кафе, всего в автобусе находились около 40 человек.
ДТП произошло около полуночи в направлении города Вюрцбург. По данным полиции, водитель автобуса на подъеме слишком поздно заметил двигавшуюся в направлении Нюрнберга в крайнем правом ряду фуру с грузом стекла и врезался в нее. Водитель фуры отделался испугом.
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