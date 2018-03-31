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Страшная авария в Дзержинском районе Волгограда: столкнулись «семерка» и «Газель»
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Страшная авария в Дзержинском районе Волгограда: столкнулись «семерка» и «Газель» 

v1.ru 10 часов назад
Фото: v1.ru
В поселке Ангарский Дзержинского района Волгограда столкнулись «семерка» и «Газель». По словам очевидцев, погиб пассажир отечественной легковушки.
— Страшная авария произошла на Ангарском проезде, который ведет к шоссе Авиаторов, — рассказал волгоградец Данил Спивак. — От сильнейшего удара водителя «семерки» вынесло через лобовое стекло.
Проезжавшие мимо волгоградцы успели заметить, что автомобилист из «Газели» пытался помочь пострадавшим и вызволить зажатого в покореженной машине человека
— Несмотря на все усилия, пассажир «ВАЗа» погиб на месте, — добавили очевидцы. — За пострадавшим водителем отечественной легковушки приехали медики.
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