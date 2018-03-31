Страшная авария в Дзержинском районе Волгограда: столкнулись «семерка» и «Газель»

В поселке Ангарский Дзержинского района Волгограда столкнулись «семерка» и «Газель». По словам очевидцев, погиб пассажир отечественной легковушки.

— Страшная авария произошла на Ангарском проезде, который ведет к шоссе Авиаторов, — рассказал волгоградец Данил Спивак. — От сильнейшего удара водителя «семерки» вынесло через лобовое стекло.

Проезжавшие мимо волгоградцы успели заметить, что автомобилист из «Газели» пытался помочь пострадавшим и вызволить зажатого в покореженной машине человека