В Саратове иномарка сбила 52-летнюю женщину, проигнорировавшую светофор 

В Саратове иномарка стала участником ДТП сегодня, в Ленинском районе. Как сообщили АиФ-Саратов в региональной ГИБДД, происшествие случилось в 7 часов утра на перекрестке улиц Антонова и Лебедева-Кумача.
Под колеса попал женщина, переходившая дорогу в опасном месте. 52-летняя нарушительница правил дорожного движения решила перейти дорогу напротив дома № 11 «б» на запрещающий сигнал светофора. И попала под колеса автомобиля Hyundai Elantra. За рулем находился 31 водитель. Пострадавшую отвезли в больницу врачи.