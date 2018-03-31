В Саратове иномарка сбила 52-летнюю женщину, проигнорировавшую светофор

В Саратове иномарка стала участником ДТП сегодня, в Ленинском районе. Как сообщили АиФ-Саратов в региональной ГИБДД, происшествие случилось в 7 часов утра на перекрестке улиц Антонова и Лебедева-Кумача.