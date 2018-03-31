Ещё
В Саратове иномарка сбила 52-летнюю женщину, проигнорировавшую светофор
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саратове иномарка сбила 52-летнюю женщину, проигнорировавшую светофор 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
В Саратове иномарка стала участником ДТП сегодня, в Ленинском районе. Как сообщили АиФ-Саратов в региональной ГИБДД, происшествие случилось в 7 часов утра на перекрестке улиц Антонова и Лебедева-Кумача.
Под колеса попал женщина, переходившая дорогу в опасном месте. 52-летняя нарушительница правил дорожного движения решила перейти дорогу напротив дома № 11 «б» на запрещающий сигнал светофора. И попала под колеса автомобиля Hyundai Elantra. За рулем находился 31 водитель. Пострадавшую отвезли в больницу врачи.
АиФ: последние новости
На Танкистов юноша в иномарке врезался в «Ладу Калину» Маршрутка и пассажирский автобус устроили затор на улице Беговой Соцсети: В раскоп на СХИ за два часа провалились три автомобиля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспокойная Мара: стритрейсерша без прав попалась за рулем204
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов76
Маршрутка пыталась уехать с зажатым в дверях ребенком1
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем219
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение