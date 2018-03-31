Родственники объявили в розыск отправившегося в Архангельск жителя Воронежской области 

Мужчина уехал из дома 24 марта и не вернулся. В Воронежской области начали поиск 45-летнего жителя Новой Усмани. Михаил Дорожкин выехал из дома 24 марта, с тех пор его не видели. Родственники просят помощи в поисках мужчины. Михаил Дорожкин из Новой Усмани отправился в Архангельск. По последним данным, его автомобиль KIA заметили на 322 км трассы М-4 «Дон» в Тульской области, до 227-го км, пункта взимания платы на платном участке дороги, он не доехал, рассказали родственники. Мужчина был одет в черные брюки и шапку и цветную сине-бело-жёлтую куртку. Если вы его видели, позвоните по номер 8-900-931-09-70 его жене Марине.