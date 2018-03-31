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На трассе «Тамбов-Пенза» погиб 30-летний водитель «ВАЗ-2114»
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На трассе «Тамбов-Пенза» погиб 30-летний водитель «ВАЗ-2114» 

PNZdrive 10 часов назад
В Каменском районе Пензенской области инспекторы регионального УГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего накануне вечером на трассе «Тамбов-Пенза».
Предварительно установлено, 30 марта в 19:30 на 227 километре автодороги произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2114», которым управлял 30-летний водитель, и иномарка «РЕНО ПРЕМИУМ», за рулем которой находился 53-летний мужчина.
«В результате столкновения 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства трагедии выясняются», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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