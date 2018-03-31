В Пермском крае в аварии погиб 80-летний водитель

Пенсионер погиб в аварии, которая произошла в Краснокамском районе.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло 30 марта вечером на 437-м километре дороги М-7 Волга.

«По предварительной информации, 80-летний водитель автомобиля Honda совершал разворот на проезжей части и не убедился в безопасности маневра», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате, иномарка столкнулась с КАМАЗом с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Пожилой водитель иномарки получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка.