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В Пермском крае в ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля
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В Пермском крае в ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля 

АиФ Пермь 22 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Два человека погибли в аварии на дороге «Кудымкар-Гайны». Водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла вечером на 10-м километре автодороги «Кудымкар-Гайны». КАМАЗ, за рулём которого находился 53-летний мужчина, двигался в направлении Кудымкара. По предварительным данным, у грузовика повредилось переднее колесо. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада-Веста».
В результате ДТП, погибли два человека: 28-летний водитель легкового автомобиля и 57-летняя пассажирка. По факту аварии проводится проверка.
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