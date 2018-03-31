В Пермском крае в ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля

Два человека погибли в аварии на дороге «Кудымкар-Гайны». Водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла вечером на 10-м километре автодороги «Кудымкар-Гайны». КАМАЗ, за рулём которого находился 53-летний мужчина, двигался в направлении Кудымкара. По предварительным данным, у грузовика повредилось переднее колесо. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада-Веста».

В результате ДТП, погибли два человека: 28-летний водитель легкового автомобиля и 57-летняя пассажирка. По факту аварии проводится проверка.