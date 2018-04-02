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В ДТП со скорой в Самарской области погибли двое
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В ДТП с участием скорой в Самарской области погибли два человека 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли, еще двое госпитализированы в понедельник в результате ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи в Самарской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
"В 07:15 мск водитель скорой помощи на дороге в Хворостянском районе области выехал на встречную полосу и допустил столкновение с машиной "Лада Калина". В результате водитель и пассажир "Скорой помощи" скончались на месте, водитель и пассажир "Калины" госпитализированы", — говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка.
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