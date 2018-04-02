В ДТП со скорой в Самарской области погибли двое

В ДТП с участием скорой в Самарской области погибли два человека

Два человека погибли, еще двое госпитализированы в понедельник в результате ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи в Самарской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. "В 07:15 мск водитель скорой помощи на дороге в Хворостянском районе области выехал на встречную полосу и допустил столкновение с машиной "Лада Калина". В результате водитель и пассажир "Скорой помощи" скончались на месте, водитель и пассажир "Калины" госпитализированы", — говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка.