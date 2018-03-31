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В Самарской области водитель легковушки врезался в автофургон
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В Самарской области водитель легковушки врезался в автофургон 

АиФ-Самара 6 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В Самарской области в субботу, 31 марта около 11 часов утра в Ставропольском района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 58-летний водитель легкового автомобиля двигался по автодороге М-5 Урал со стороны Сызрани в сторону Самары. Около 960 км трассы мужчина начал совершать разворот, и не пропустил автофургов «DAF», за рулем которого находился 30-летний водитель, в результате чего произошло столкновение.
«Водителя легковушки медики доставили в ближайшую больницу, где он скончался от полученных травм. Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
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