В Самарской области водитель легковушки врезался в автофургон

В Самарской области в субботу, 31 марта около 11 часов утра в Ставропольском района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 58-летний водитель легкового автомобиля двигался по автодороге М-5 Урал со стороны Сызрани в сторону Самары. Около 960 км трассы мужчина начал совершать разворот, и не пропустил автофургов «DAF», за рулем которого находился 30-летний водитель, в результате чего произошло столкновение.

«Водителя легковушки медики доставили в ближайшую больницу, где он скончался от полученных травм. Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.