В Красноярском крае за автомобилистами следят «скрытые» патрули ДПС

На дороги Красноярского края выехали «скрытые» патрули ДПС . Только за один час дорожная полиция выявила 11 нарушителей.

В целях профилактики патрули полиции Емельяново выехали на автодороги Р-255 «Сибирь» и «Красноярск — Элита». Они двигались в общем потоке машин на «гражданском» авто. За один час мероприятия были оштрафованы 11 водителей, выехавших на встречную полосу.

Полицейские предупреждают: по статистике серьёзные ДТП происходят на загородных трассах при нарушениях правил обгона, а также при невнимательности и недисциплинированности. Водителям следуют выбирать скорость движения с учётом погоды и следить за дорожными знаками.