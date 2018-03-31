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В Красноярском крае за автомобилистами следят «скрытые» патрули ДПС
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В Красноярском крае за автомобилистами следят «скрытые» патрули ДПС 

АиФ Красноярск 9 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
На дороги Красноярского края выехали «скрытые» патрули ДПС. Только за один час дорожная полиция выявила 11 нарушителей.
В целях профилактики патрули полиции Емельяново выехали на автодороги Р-255 «Сибирь» и «Красноярск — Элита». Они двигались в общем потоке машин на «гражданском» авто. За один час мероприятия были оштрафованы 11 водителей, выехавших на встречную полосу.
Полицейские предупреждают: по статистике серьёзные ДТП происходят на загородных трассах при нарушениях правил обгона, а также при невнимательности и недисциплинированности. Водителям следуют выбирать скорость движения с учётом погоды и следить за дорожными знаками.
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