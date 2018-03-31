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За минувшие сутки в Калининградской области произошло четыре ДТП
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За минувшие сутки в Калининградской области произошло четыре ДТП 

Вести Калининград 9 часов назад
Фото: Вести Калининград
В четырёх ДТП пострадало четыре человека. Всего же за сутки было выявлено 439 наращений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Калининградской области в субботу, 31 марта.
Так в Калининграде произошло два ДТП. В районе десяти часов утра на Советском проспекте из-за резкого старта маршрутного автобуса «МАЗ» упала и получила травмы 69-летняя пассажирка.
Уже в районе девяти вечера аналогичная ситуация произошла и с 50-летней пассажиркой. Она была доставлена в больницу.
«Советск. В 11 часов 25 минут на улице Парковой 32-летняя водитель автомобиля «Мерседес», неверно выбрала скоростной режим и совершила наезд на 72-летнюю жительницу Советска, двигающуюся по тротуару справа от проезжей части дороги в попутном направлении транспорта. В результате ДТП пешеход получила травмы и доставлена в больницу», — отмечают в пресс-службе.
В районе 16-и часов на автодороге «Домново — посёлок Ермаково» водитель автомобиля «Фольксваген — Пассат» на прямом участке дороги не справился с управлением и выехал в придорожный кювет, после чего иномарка опрокинулась. В результате ДТП 19-летний пассажир получил травмы.
За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 439 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (из них: нарушение правил пешеходами — 31, за нарушение правил проезда пешеходных переходов привлечены к административной ответственности 8, водителей, за нарушение правил пользования мобильным телефоном — 2 и другие). Всего за сутки задержаны шесть нетрезвых водителей, один из них повторно, добавили в Госавтоинспекции.
фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Калининградской области
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