Нижне-Волжскую набережную перекроют 1 апреля из-за репетиции салюта

Нет, это не первоапрельская шутка. Документ «О временном прекращении движения транспорта по Нижне-Волжской набережной в городе Нижнем Новгороде в связи с тестовым запуском фейерверка, приуроченного к празднованию Дня города-2018» опубликован на сайте администрации Нижнего Новгорода. Подписан он исполняющей полномочия главы города Наталией Казачковой

Движение транспорта на Нижне-Волжской набережной от улицы Широкой до Георгиевского съезда перекроют с 22 часов 30 минут до 23 часов 00 минут. Объезжать нижегородцам предлагают по прилегающим улицам.

Уже с 18.00 в зоне проведения мероприятия запретят парковаться и будет работать эвакуатор.

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