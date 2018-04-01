Зауральцу грозит срок за попытку продать арендованную машину

Житель Курганской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после попытки продать чужой автомобиль, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 22-летний молодой человек взял автомобиль Daewoo Nexia в аренду у фирмы в Екатеринбурге и дал объявление о продаже машины в Катайске. Подозреваемый успел найти покупателя и получить от него задаток — 20 тысяч рублей.

«Новый владелец иномарки даже не сопоставил данные в паспорте с документами на автомобиль. Спустя три дня после сделки продавец позвонил и попросил дать ему авто на несколько дней, чтобы оформить все необходимые документы. Эта просьба вызвала подозрение у нового владельца, и он обратился в полицию», — рассказали в УМВД

В ведомстве уточнили, что зауралец успел потратить деньги, полученные в качестве залога. Молодому человеку, который ранее уже был судим, грозит до пяти лет лишения свободы.