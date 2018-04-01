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Зауральцу грозит срок за попытку продать арендованную машину
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Зауральцу грозит срок за попытку продать арендованную машину 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
Житель Курганской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после попытки продать чужой автомобиль, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, 22-летний молодой человек взял автомобиль Daewoo Nexia в аренду у фирмы в Екатеринбурге и дал объявление о продаже машины в Катайске. Подозреваемый успел найти покупателя и получить от него задаток — 20 тысяч рублей.
«Новый владелец иномарки даже не сопоставил данные в паспорте с документами на автомобиль. Спустя три дня после сделки продавец позвонил и попросил дать ему авто на несколько дней, чтобы оформить все необходимые документы. Эта просьба вызвала подозрение у нового владельца, и он обратился в полицию», — рассказали в УМВД.
В ведомстве уточнили, что зауралец успел потратить деньги, полученные в качестве залога. Молодому человеку, который ранее уже был судим, грозит до пяти лет лишения свободы.
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