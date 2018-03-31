В Тульской области поезд столкнулся с грузовиком

Два человека пострадали в результате столкновения пригородного поезда с "Камазом" в Тульской области в субботу, движение на путях уже восстановлено, сообщили ГУ МЧС по региону и Московская железная дорога (МЖД).

По данным МЧС, на 101-м километре перегона железной дороги Ханино — Сбродово вблизи населенного пункта Своино произошло столкновение грузовика "Камаз" и пригородного поезда, следовавшего по маршруту Урванка — Черепеть. Сообщение о ДТП спасателям поступило в 9.15 мск. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

"Профессиональные действия локомотивной бригады поезда, которая применила экстренное торможение, позволили снизить скорость и смягчить последствия столкновения. Благодаря этому пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. Травмы получил водитель грузовика и его пассажир", — уточняет МЖД.

По данным железнодорожников, работы по ликвидации последствий ДТП полностью завершены.

"В ходе восстановительных работ железнодорожники вернули на рельсы колесную пару вагона рельсового автобуса, после чего состав был отбуксирован на ближайшую станцию", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 13.42 мск участок был открыт для движения поездов в обоих направлениях.