До 120 000 миль «Аэрофлот Бонус» при покупке Audi

Марка немецких автомобилей Audi является одним из мировых лидеров по производству автомобилей премиального сегмента, с которыми Вы откроете для себя превосходство высоких технологий.

Исключительный стиль и прогрессивность автомобилей Audi, в сочетании с надежностью наших партнеров, дают возможность клиентам всегда оставаться в преимуществе.

Участники программы "Аэрофлот Бонус" получают бонусные мили, просто предъявив карту участника во время оформления договора.

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Просто позвоните нам, и мы найдем вместе с Вами автомобиль мечты на привлекательных условиях: +7 (495) 730-4448

Мы ждем вас в АЦ Волгоградский на Волгоградском проспекте, 41/1.

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** Предложение действительно по 05.07.2018