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До 120 000 миль «Аэрофлот Бонус» при покупке Audi
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До 120 000 миль «Аэрофлот Бонус» при покупке Audi 

Wroom.ru 50 минут назад
Фото: Wroom.ru
Марка немецких автомобилей Audi является одним из мировых лидеров по производству автомобилей премиального сегмента, с которыми Вы откроете для себя превосходство высоких технологий.
Исключительный стиль и прогрессивность автомобилей Audi, в сочетании с надежностью наших партнеров, дают возможность клиентам всегда оставаться в преимуществе.
Участники программы "Аэрофлот Бонус" получают бонусные мили, просто предъявив карту участника во время оформления договора.
120 000 миль при покупке нового автомобиля Audi A8*5 000 миль при покупке новых автомобилей Audi A5/S5 Coupé, Audi A5/S5 Sportback или Audi RS 5 Coupé**
Автомобили в наличии
Просто позвоните нам, и мы найдем вместе с Вами автомобиль мечты на привлекательных условиях: +7 (495) 730-4448
Мы ждем вас в АЦ Волгоградский на Волгоградском проспекте, 41/1.
www.audi-volgogradsky.ru  *Предложение действительно по 30.04.2018
** Предложение действительно по 05.07.2018
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