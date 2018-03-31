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Школьницу из Анисимово придавила упавшая стена заброшенного здания
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Школьницу из Анисимово придавила упавшая стена заброшенного здания 

Ivyborg.ru 8 часов назад
Серьёзный инцидент произошёл в Бокситогорском районе Ленобласти вечером 30 марта. 13-летняя девочка во время прогулки получила тяжёлые травмы из-за частичного падения на нее кирпичной стены полуразрушенного здания.
Около 18:30 30 марта в больницу Пикалёво с тяжёлыми травмами была доставлена 13-летняя школьница из Бокситогорского района. После осмотра врачи обнаружили у нее переломы и ушибы. Как выяснилось позже, на девочку обрушилась стена полуразрушенного здания в деревне Анисимово, где она гуляла.
Школьница была помещена в реанимацию, решается вопрос о её транспортировке в больницу Петербурга.
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