Во Внуково аэроэкспресс насмерть сбил женщину

"Сегодня (в субботу), примерно в 12 часов 20 минут, женщина… при переходе железнодорожных путей в непредназначенном для этого месте травмирована проходящим скоростным электропоездом сообщением «аэропорт Внуково — Москва-Киевский вокзал». От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Добавляется, что устанавливаются обстоятельства происшедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.