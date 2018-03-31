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Во Внуково аэроэкспресс насмерть сбил женщину
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Во Внуково аэроэкспресс насмерть сбил женщину 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Аэроэкспресс в аэропорт Внуково насмерть сбил женщину в районе станции «Переделкино» Киевского направления Московской железной дороги, сообщает официальный представитель столичного управления СК на транспорте Елена Марковская.
"Сегодня (в субботу), примерно в 12 часов 20 минут, женщина… при переходе железнодорожных путей в непредназначенном для этого месте травмирована проходящим скоростным электропоездом сообщением «аэропорт Внуково — Москва-Киевский вокзал». От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Добавляется, что устанавливаются обстоятельства происшедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.
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