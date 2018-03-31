«Аэроэкспресс» сбил женщину рядом с платформой «Переделкино»

Рядом с платформой «Переделкино» Киевского направления МЖД поезд «Аэроэкспресса» сбил пожилую женщину. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«В районе платформы «Переделкино» женщина 70-75 лет была травмирована поездом «Аэроэкспресс». В результате полученных травм потерпевшая скончалась», — сказала собеседница агентства.

Отметим, что по факту происшествия проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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