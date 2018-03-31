Угон «Волги» чеченским ребенком ради девочки попал на видео

Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку угона автомобиля маленьким мальчиком. Известно, что инцидент произошёл в Чеченской республики.

На кадрах видно, как мальчик и девочка, чей возраст сложно оценить, спешат к припаркованной «Волге».

Очевидно будущий мужчина решил впечатлить свою возлюбленную и прокатить ее с ветерком.

В тот момент, когда ему удается забраться внутрь авто, к машине подбежали местные жители. Они пытались открыть дверь отечественного автомобиля, но, вероятно, мальчик сидел за рулем не в первый раз и знал, как блокировать двери.

Ему удалось отъехать на несколько метров, когда взрослым все же удалось его остановить. Подзатыльников от своих родственников юному гонщину избежать не удалось.