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Угон «Волги» чеченским ребенком ради девочки попал на видео
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Угон «Волги» чеченским ребенком ради девочки попал на видео 

Ридус 8 часов назад
Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку угона автомобиля маленьким мальчиком. Известно, что инцидент произошёл в Чеченской республики.
На кадрах видно, как мальчик и девочка, чей возраст сложно оценить, спешат к припаркованной «Волге».
Очевидно будущий мужчина решил впечатлить свою возлюбленную и прокатить ее с ветерком.
В тот момент, когда ему удается забраться внутрь авто, к машине подбежали местные жители. Они пытались открыть дверь отечественного автомобиля, но, вероятно, мальчик сидел за рулем не в первый раз и знал, как блокировать двери.
Ему удалось отъехать на несколько метров, когда взрослым все же удалось его остановить. Подзатыльников от своих родственников юному гонщину избежать не удалось.
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