Москвич погиб на станции метро «Красные ворота»

Пассажир столичного метро упал на рельсы и получил травму несовместимую с жизнью. Погибшему было 56 лет, сообщил «360» руководитель пресс‐службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев

Инцидент произошел в субботу, 31 марта, в 13:00. Машинист применил экстренное торможение, однако мужчина

все-равно

оказался под поездом. Электрическое напряжение вскоре отключили.

Полицейские вызвали врачей, которые констатировали смерть потерпевшего. Предварительный диагноз — поездная травма, несовместимая с жизнью.

В 13:31 тело мужчины извлекли и через шесть минут пустили движение поездов

— Алексей Мышляев.

Очевидцы произошедшего рассказали полицейским, что погибший «сам прыгнул под прибывающий электропоезд». Сотрудники УВД на Московском метрополитене сделали официальный запрос на записи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка. Информацию о ЧП передали в прокуратуру

Мужчина был жителем города Москвы.

Ранее мужчина выжил при падении на платформе Тушино Рижского направления МЖД.

46-летний

упал под поезд в районе третьего вагона. Состав остановили.