Москвич погиб на станции метро «Красные ворота» 

Пассажир столичного метро упал на рельсы и получил травму несовместимую с жизнью. Погибшему было 56 лет, сообщил «360» руководитель пресс‐службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Инцидент произошел в субботу, 31 марта, в 13:00. Машинист применил экстренное торможение, однако мужчина
все-равно
оказался под поездом. Электрическое напряжение вскоре отключили.
Полицейские вызвали врачей, которые констатировали смерть потерпевшего. Предварительный диагноз — поездная травма, несовместимая с жизнью.
В 13:31 тело мужчины извлекли и через шесть минут пустили движение поездов
— Алексей Мышляев.
Очевидцы произошедшего рассказали полицейским, что погибший «сам прыгнул под прибывающий электропоезд». Сотрудники УВД на Московском метрополитене сделали официальный запрос на записи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка. Информацию о ЧП передали в прокуратуру.
Мужчина был жителем города Москвы.
Ранее мужчина выжил при падении на платформе Тушино Рижского направления МЖД.
46-летний
упал под поезд в районе третьего вагона. Состав остановили.