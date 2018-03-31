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Москвич погиб на станции метро «Красные ворота»
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Москвич погиб на станции метро «Красные ворота» 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Пассажир столичного метро упал на рельсы и получил травму несовместимую с жизнью. Погибшему было 56 лет, сообщил «360» руководитель пресс‐службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Инцидент произошел в субботу, 31 марта, в 13:00. Машинист применил экстренное торможение, однако мужчина
все-равно
оказался под поездом. Электрическое напряжение вскоре отключили.
Полицейские вызвали врачей, которые констатировали смерть потерпевшего. Предварительный диагноз — поездная травма, несовместимая с жизнью.
В 13:31 тело мужчины извлекли и через шесть минут пустили движение поездов
— Алексей Мышляев.
Очевидцы произошедшего рассказали полицейским, что погибший «сам прыгнул под прибывающий электропоезд». Сотрудники УВД на Московском метрополитене сделали официальный запрос на записи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка. Информацию о ЧП передали в прокуратуру.
Мужчина был жителем города Москвы.
Ранее мужчина выжил при падении на платформе Тушино Рижского направления МЖД.
46-летний
упал под поезд в районе третьего вагона. Состав остановили.
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