Автомобиль Subaru влетел в опору Димитровского моста 

Днём 31 марта под Димитровским мостом случилось ДТП — автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком Mitsubishi и сильно разбил переднюю часть.
«"Мицубиси" двигался по Фабричной со стороны Владимировской и при перестроении столкнулся с «Субару», который от удара отлетел в опору моста Димитрова», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Отмечается, что водитель «Мицубиси» вину признал.
На этой неделе НГС рассказывал про другую аварию с грузовиком и легковой машиной — днём 29 марта на проспекте Дзержинского грузовик въехал в «Хонду» с беременной пассажиркой.