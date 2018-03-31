Автомобиль Subaru влетел в опору Димитровского моста

Днём 31 марта под Димитровским мостом случилось ДТП — автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком Mitsubishi и сильно разбил переднюю часть.

«"Мицубиси" двигался по Фабричной со стороны Владимировской и при перестроении столкнулся с «Субару», который от удара отлетел в опору моста Димитрова», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Отмечается, что водитель «Мицубиси» вину признал.