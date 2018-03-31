Тюменские полицейские помогли довезти до больницы ошпарившуюся кипятком девочку

Тюменские полицейские помогли доставить до больницы 9-летнюю девочку с серьезными ожогами. Автоинспекторы , дежуря на трассе, заметили как водитель «Нивы» едет с большой скоростью. Они остановили машину, чтобы пообщаться с нарушителем, но выяснили, что ситуация исключительная.

Мужчина вез в больницу 9-летнюю дочь, облившуюся кипятком. При этом он, старший прапорщик запаса, недавно переехавший с Дальнего Востока, плохо знал дорогу. Счет же шел буквально на минуты. Автоинспекторы на патрульном автомобиле со спецсигналами оперативно сопроводили «Ниву» и помогли занести девочку в больницу, — прокомментировали в УМВД

На этом история такого необычного знакомства с семьей из поселка Бороский не закончилась. Полицейские сразу на следующий день навестили девочку в больнице и даже подарили ей игрушку, рюкзак со световозвращающими полосами и воздушные шары.