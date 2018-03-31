Ещё
Тюменские полицейские помогли довезти до больницы ошпарившуюся кипятком девочку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюменские полицейские помогли довезти до больницы ошпарившуюся кипятком девочку 

72.ru 7 часов назад
Фото: 72.ru
Тюменские полицейские помогли доставить до больницы 9-летнюю девочку с серьезными ожогами. Автоинспекторы, дежуря на трассе, заметили как водитель «Нивы» едет с большой скоростью. Они остановили машину, чтобы пообщаться с нарушителем, но выяснили, что ситуация исключительная.
Мужчина вез в больницу 9-летнюю дочь, облившуюся кипятком. При этом он, старший прапорщик запаса, недавно переехавший с Дальнего Востока, плохо знал дорогу. Счет же шел буквально на минуты. Автоинспекторы на патрульном автомобиле со спецсигналами оперативно сопроводили «Ниву» и помогли занести девочку в больницу, — прокомментировали в УМВД.
На этом история такого необычного знакомства с семьей из поселка Бороский не закончилась. Полицейские сразу на следующий день навестили девочку в больнице и даже подарили ей игрушку, рюкзак со световозвращающими полосами и воздушные шары.
72.ru: последние новости
Тормозить будут всех: сегодня вечером на дорогах Тюмени пройдет сплошная проверка Перед мостом на Профсоюзной пожарная машина въехала в «Газель» В Тюмени объявлены в розыск два водителя, разъезжающих по городу с чужими номерами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспокойная Мара: стритрейсерша без прав попалась за рулем204
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов76
Маршрутка пыталась уехать с зажатым в дверях ребенком1
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем219
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение