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Житель Кишинева устроил несколько ДТП и разгромил автомобили лопатой. Видео
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Житель Кишинева устроил несколько ДТП и разгромил автомобили лопатой. Видео 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Очевидцы запечатлели на видео агрессивного водителя из столицы Молдавии, в минувшую пятницу, 30 марта, устроившего настоящий уличный дебош.
По словам свидетелей произошедшего, мужчина спровоцировал аварию, после чего поехал дальше и протаранил припаркованную машину.
На этом его «приключения» не закончились — водитель извлек из своего авто лопату, которой принялся крушить оказавшиеся у него на пути транспортные средства.
Через некоторое время смутьяна удалось скрутить.
Местные СМИ, со ссылкой полицию, сообщают, что мужчина не сумел внятно объяснить причины своего поведения, а лишь ссылался на нервный срыв, вызванный семейными неурядицами.
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