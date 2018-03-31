Горе — парковщики поселили выселили волгоградские автобусы поближе к грязи

Припаркованные в дорожном кармане автомобили выселили пассажирские автобусы с официальной остановки «Улица Хиросимы».

— Пассажиров автобусов № 21 и 25 высаживают рядом с большой кучей растаявшей грязи. После этого им приходится идти по этой топи больше 200 метров, — рассказывает волгоградец Павел Полупанов. — Никакой благоустроенной дорожки для пешеходов в этом месте нет. Да и убрать участок коммунальщики не собираются — то грязь, то снег.

Возмущенные горожане уверены, что им приходится идти по самому неудобному маршруту из-за неправильной парковки водителей.

— На портале администрации города указано, что остановка «Улица Хиросимы» находится на пересечении улиц Хиросимы и Рокоссовского, но никак не рядом с домом № 60, — продолжает Павел Полупанов. — Специально оборудованный карман все время занят машинами. Там паркуются и автомобили частной скорой помощи. Поэтому водитель не может остановиться в этом месте и везет своих пассажиров поближе к грязи.

По словам волгоградцев, в надежде решить свою проблему они уже год звонят на горячую линию транспорта Волгограда.

— Пока что мы не получили ни ответа, ни привета, — комментирует Павел Полупанов. — Сколько еще можно тонуть в грязи и постоянных лужах?

V1.ru пытается выяснить подробности в администрации Волгограда.

Ранее V1.ru писал об остановке на улице Рокоссовского, которую переселили поближе к грязи. Если раньше пассажиры ждали автобусы на асфальте, то теперь пробираются к транспорту сквозь грязевые заносы.