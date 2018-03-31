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Юный чеченец угнал машину
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Юный чеченец угнал машину 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Сети появилось видео угона автомобиля в Чечне. За руль припаркованной «Волги» уселся совсем юный местный житель.
Молодому джигиту на вид не более лет  пяти-семи. Прогуливаясь по улице с такой же юной дамой, парень увидел припаркованную «Волгу» и, вероятно, решил поразить девочку своим мастерством вождения. Сказано — сделано: через мгновения он уже занял место на водительском сидении.
Дама в машину забираться не стала. А тут и взрослые подоспели, обступив «Волгу». Но парень сдаваться не собирался: он повернул ключ в зажигании и двинулся вперед.
Проехать ему удалось всего несколько метров. К машине снова подбежали взрослые и после недолгих уговоров юного угонщика удалось убедить выбраться из автомобиля. В итоге он получил несколько шлепков от взрослых.
Депутат Госдумы Олег Нилов тем временем внес на рассмотрение коллег законопроект, в котором предлагает упразднить статью Уголовного кодекса России «Угон». По мнению депутата, угонщиков надо наказывать по более тяжкой статье, как за кражу, сообщило ИА Ura. Ru.
А вот жительница Санкт‐Петербурга угнала чужой автомобиль, чтобы доехать до дома. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». По решению суда ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.
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