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«Аэроэкспресс» насмерть сбил женщину на железнодорожных путях в Москве
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«Аэроэкспресс» насмерть сбил женщину на железнодорожных путях в Москве 

РИАМО 7 часов назад
В районе станции «Переделкино» Киевского направления Московской железной дороги «Аэроэкспресс» насмерть сбил женщину, которая переходила железную дорогу в неположенном месте, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования женщины в районе станции «Переделкино» Киевского направления Московской железной дороги», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в субботу примерно в 12:20 женщина 1958 года рождения при переходе железнодорожных путей в непредназначенном для этого месте травмирована проходящим скоростным электропоездом сообщением «Аэропорт «Внуково» — Москва — Киевский вокзал». От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте.
В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
«Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности», — заключается на сайте.
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