В Польше произошло ДТП с участием россиян

В Польше в ДТП 31 марта 1 человек погиб, 11 пострадали. Пострадавшие — российские туристы, возвращавшиеся на автобусе из Праги. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Утром в окрестностях города Свебодзице неподалеку от чешской границы туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем, и в результате, перевернувшись, упал в кювет. Легковая машина была практически раздавлена, находившийся за рулем местный житель получил травмы несовместимые с жизнью.

В автобусе находились 33 человека, от детей до пожилых. После аварии 11 из них были доставлен в больницу.