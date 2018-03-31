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В Польше произошло ДТП с участием россиян
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В Польше произошло ДТП с участием россиян 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Экспресс-газета
В Польше в ДТП 31 марта 1 человек погиб, 11 пострадали. Пострадавшие — российские туристы, возвращавшиеся на автобусе из Праги. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.
Утром в окрестностях города Свебодзице неподалеку от чешской границы туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем, и в результате, перевернувшись, упал в кювет. Легковая машина была практически раздавлена, находившийся за рулем местный житель получил травмы несовместимые с жизнью.
В автобусе находились 33 человека, от детей до пожилых. После аварии 11 из них были доставлен в больницу.
В настоящее время полиция и прокуратура выясняют подробности трагедии. Разбор места аварии спасателями и пожарными занял несколько часов.
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