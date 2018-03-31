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На Танкистов юноша в иномарке врезался в «Ладу Калину»
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На Танкистов юноша в иномарке врезался в «Ладу Калину» 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
В Саратове молодой водитель иномарки вчера врезался в «Ладу Калину». Как сообщили АиФ-Саратов в региональной ГИБДД, ДТП случилось в Кировском районе в 22:40. По предварительным данным, на улице Танкистов напротив дома № 66 водитель, находясь рулем автомобиля Chevrolet Lanos, не справился с управлением, и слетел на встречную полосу. 18 летний парень протранил на иномарке «Ладу Калину». За рулем отечественного авто ехал 30-летний мужчина.
Виновник ДТП не пострадал, но в результате аварии его пассажирку — 22-летнюю девушку отвезли в больницу.
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