К «Меге Дыбенко» не проехать из-за четырёх аварий

Единственный узкий подъезд к торгово-развлекательному комплексу «Мега Дыбенко» в Кудрово оказался заблокирован днём 31 марта.

Как сообщают автолюбители и очевидцы, пробка, больше характерная для центра Петербурга в час-пик, образовалась из-за целой серии небольших аварий.

Всё началось около 14:30, когда две легковушки не смогли решить, кто кого пропускает. В итоге заезд на парковку оказался частично блокирован. Затем прямо на съезде с Мурманского шоссе зацепились " Фольксваген " и " Шкода ". Транспортную ситуацию на развязках Кудрово осложнили ДТП на улице Центральной и проспекте Строителей.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» длина затора по состоянию на 15:40 составляет 4,5 километра. Желающим посетить «Мегу Дыбенко» приходится передвигаться в сторону ТРК со скоростью менее 10 км\ч.