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К «Меге Дыбенко» не проехать из-за четырёх аварий
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К «Меге Дыбенко» не проехать из-за четырёх аварий 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Единственный узкий подъезд к торгово-развлекательному комплексу «Мега Дыбенко» в Кудрово оказался заблокирован днём 31 марта.
Как сообщают автолюбители и очевидцы, пробка, больше характерная для центра Петербурга в час-пик, образовалась из-за целой серии небольших аварий.
Всё началось около 14:30, когда две легковушки не смогли решить, кто кого пропускает. В итоге заезд на парковку оказался частично блокирован. Затем прямо на съезде с Мурманского шоссе зацепились "Фольксваген" и "Шкода". Транспортную ситуацию на развязках Кудрово осложнили ДТП на улице Центральной и проспекте Строителей.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки» длина затора по состоянию на 15:40 составляет 4,5 километра. Желающим посетить «Мегу Дыбенко» приходится передвигаться в сторону ТРК со скоростью менее 10 км\ч.
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