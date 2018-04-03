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Водителю перевернувшегося в Томской области автобуса вынесли приговор
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Водителю перевернувшегося в Томской области автобуса вынесли приговор 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Водитель автобуса, перевернувшегося в Томской области в июне прошлого года, в результате чего погиб пятимесячный ребенок, приговорен к одному году и двум месяцам колонии-поселения, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что выявила нарушения в работе компании-перевозчика, чей автобус 12 июня 2017 года перевернулся на трассе в Томской области, в результате чего 17 человек пострадали и погиб ребенок.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора мужчине, обвиняемому в совершении преступления «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.
Как установлено следствием и судом, в июне прошлого года водитель автобуса вез пассажиров по маршруту Томск — Парабель, отвлекся от управления автобусом, утратил контроль, из-за чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате, по данным СК, шесть пассажиров автобуса, в том числе пятимесячный ребенок, получили телесные повреждения. Младенец от полученных травм скончался на месте.
"Приговором суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния и осужден к наказанию в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года", — добавляют в СК.
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