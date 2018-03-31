Восстановил невосстанавливаемое: как мастер преобразил списанный BMW X5

Он способен починить автомобиль, который все остальные сочли бы достойным лишь почетного списания.

В этот раз Артуру достался тяжелый пациент: BMW X5 на полном ходу въехал в лося и, как бывает в таких случаях, кажется, что это лось сбил машину, а не наоборот. На видео мы видим машину, которую будто хорошенько размял в руке великан.

Однако кузовщик справился. Многие элементы кузова, вроде капота и крыльев, были заменены целиком. Однако бампер, крышу и большинство других частей машины мастер умудрился ювелирно восстановить до состояния новых. Финальный результат поражает: BMW X5 выглядит, как будто только что сошел с конвейера.

Интересно только, какова была итоговая стоимость работы. Не исключено, что дешевле было купить новое авто. Впрочем, какая разница, если речь идет о ремонте близком к искусству.