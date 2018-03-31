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Восстановил невосстанавливаемое: как мастер преобразил списанный BMW X5
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Восстановил невосстанавливаемое: как мастер преобразил списанный BMW X5 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Он способен починить автомобиль, который все остальные сочли бы достойным лишь почетного списания.
В этот раз Артуру достался тяжелый пациент: BMW X5 на полном ходу въехал в лося и, как бывает в таких случаях, кажется, что это лось сбил машину, а не наоборот. На видео мы видим машину, которую будто хорошенько размял в руке великан.
Однако кузовщик справился. Многие элементы кузова, вроде капота и крыльев, были заменены целиком. Однако бампер, крышу и большинство других частей машины мастер умудрился ювелирно восстановить до состояния новых. Финальный результат поражает: BMW X5 выглядит, как будто только что сошел с конвейера.
Интересно только, какова была итоговая стоимость работы. Не исключено, что дешевле было купить новое авто. Впрочем, какая разница, если речь идет о ремонте близком к искусству.
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