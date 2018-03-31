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В тройном ДТП под Орлом чудом никто не пострадал
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В тройном ДТП под Орлом чудом никто не пострадал 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 31 марта, произошла авария на трассе М-2 «Крым». Во Мценском районе примерно в 7:50 столкнулись три автомобиля.
Пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщает, что водитель автомобиля «Фольксваген» на сужающемся участке дороги не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с ВАЗом. Далее иномарку бросило на «Ивеко».
Пострадавших нет, обстоятельства ДТП устанавливаются. Отметим, у «Фольксвагена» полностью оторвало моторный отсек, смят багажник, однако салон оказался безопасным местом.
В группе «ДТП ОРЕЛ и автохамы» опубликованы фото и видео последствий аварии. В комментариях водители советуют быть осторожнее на дорогах и отмечают, что участникам этого ДТП довольно повезло.
Сообщение В тройном ДТП под Орлом чудом никто не пострадал появились сначала на РИА 57.
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