В тройном ДТП под Орлом чудом никто не пострадал

Сегодня, 31 марта, произошла авария на трассе М-2 «Крым». Во Мценском районе примерно в 7:50 столкнулись три автомобиля.

Пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщает, что водитель автомобиля « Фольксваген » на сужающемся участке дороги не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с ВАЗом . Далее иномарку бросило на «Ивеко».

Пострадавших нет, обстоятельства ДТП устанавливаются. Отметим, у «Фольксвагена» полностью оторвало моторный отсек, смят багажник, однако салон оказался безопасным местом.

В группе «ДТП ОРЕЛ и автохамы» опубликованы фото и видео последствий аварии. В комментариях водители советуют быть осторожнее на дорогах и отмечают, что участникам этого ДТП довольно повезло.