Пропавшего школьника из Бабаева нашли в поезде 

Информация о розыске 17-летнего вологжанина появилась накануне. 29 марта юноша ушел из школы в неизвестном направлении.
Первоначально у оперативников была информация, что подросток отправился на попутках в г. Волхов Ленинградской области. Поэтому полицейские проверяли трассы в этом направлении. Правоохранители так же просили очевидцев сообщать о подростках, попадающих под описание.
Один из бдительных граждан и рассказал полицейским, что похожий молодой человек едет на поезде в сторону Бабаево. Сейчас юноша с родителями. Сотрудники УМВД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.