Пропавшего школьника из Бабаева нашли в поезде

Информация о розыске 17-летнего вологжанина появилась накануне. 29 марта юноша ушел из школы в неизвестном направлении.

Первоначально у оперативников была информация, что подросток отправился на попутках в г. Волхов Ленинградской области. Поэтому полицейские проверяли трассы в этом направлении. Правоохранители так же просили очевидцев сообщать о подростках, попадающих под описание.