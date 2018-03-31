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Пропавшего школьника из Бабаева нашли в поезде
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Пропавшего школьника из Бабаева нашли в поезде 

Вологда.рф 6 часов назад
Фото: Вологда.рф
Информация о розыске 17-летнего вологжанина появилась накануне. 29 марта юноша ушел из школы в неизвестном направлении.
Первоначально у оперативников была информация, что подросток отправился на попутках в г. Волхов Ленинградской области. Поэтому полицейские проверяли трассы в этом направлении. Правоохранители так же просили очевидцев сообщать о подростках, попадающих под описание.
Один из бдительных граждан и рассказал полицейским, что похожий молодой человек едет на поезде в сторону Бабаево. Сейчас юноша с родителями. Сотрудники УМВД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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