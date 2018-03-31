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Ночной «Форсаж» в Колпино закончился поимкой пьяного водителя в розыске
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Ночной «Форсаж» в Колпино закончился поимкой пьяного водителя в розыске 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Фото: Петербургский дневник
Сотрудники ГИБДД почти полчаса гонялись за нетрезвым водителем и в итоге задержали его в Колпино. Оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сообщается, что инцидент произошел ночью 31 марта. На перекрестке улиц Тверской и Ижорского Батальона инспекторы ДПС попытались остановить ВАЗ, водитель которого несколько раз нарушил правила дорожного движения. Однако находившийся за рулём мужчина настойчиво игнорировал требования дорожной полиции. Более того, он нажал на газ и попытался скрыться. Завязалась получасовая погоня, в результате которой мужчина на отечественной легковушке въехал в машину сотрудников ГИБДД и был остановлен, а затем и задержан.
За рулем оказался 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что нарушение ПДД не самое плохое, что могло с ним случиться: он находится в розыске за оборот наркотиков.
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