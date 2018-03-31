Ночной «Форсаж» в Колпино закончился поимкой пьяного водителя в розыске

Сотрудники ГИБДД почти полчаса гонялись за нетрезвым водителем и в итоге задержали его в Колпино. Оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 31 марта. На перекрестке улиц Тверской и Ижорского Батальона инспекторы ДПС попытались остановить ВАЗ , водитель которого несколько раз нарушил правила дорожного движения. Однако находившийся за рулём мужчина настойчиво игнорировал требования дорожной полиции. Более того, он нажал на газ и попытался скрыться. Завязалась получасовая погоня, в результате которой мужчина на отечественной легковушке въехал в машину сотрудников ГИБДД и был остановлен, а затем и задержан.

За рулем оказался 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что нарушение ПДД не самое плохое, что могло с ним случиться: он находится в розыске за оборот наркотиков.