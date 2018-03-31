Центр столицы Сахалина сутки оставался без воды

«Работы над устранением утечки на магистральном водоводе диаметром 800 мм, питающим от Луговского водозабора центральную часть Южно-Сахалинска, позволили восстановить водоснабжение к утру субботы. С 06:00 местного времени 31 марта вода начала подаваться в дома и учреждения центральной части города», — говорится в сообщении, распространённом пресс

Напомним, что центральная часть Южно-Сахалинска без подачи воды в четверг вечером. Причиной этого стала авария на магистральном водоводе, устранение которой велось в круглосуточном режиме.