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Центр столицы Сахалина сутки оставался без воды
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Центр столицы Сахалина сутки оставался без воды 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
«Работы над устранением утечки на магистральном водоводе диаметром 800 мм, питающим от Луговского водозабора центральную часть Южно-Сахалинска, позволили восстановить водоснабжение к утру субботы. С 06:00 местного времени 31 марта вода начала подаваться в дома и учреждения центральной части города», — говорится в сообщении, распространённом пресс
Напомним, что центральная часть Южно-Сахалинска без подачи воды в четверг вечером. Причиной этого стала авария на магистральном водоводе, устранение которой велось в круглосуточном режиме.
осталась водоснабжения из-за аварии на Аварийно-восстановительные мероприятия шли в круглосуточном режиме, устранить аварию сначала городские планировали к утру пятницы, затем к вечеру пятницы, но из-за сложности работы затянулись до утра субботы. Данным инцидентом уже заинтересовались работники прокуратуры.
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