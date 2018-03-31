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Свершилось: в Самаре открыли движение по улице Луначарского
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Свершилось: в Самаре открыли движение по улице Луначарского 

63.ru 6 часов назад
Фото: 63.ru
В Самаре транспорт вернулся на улицу Луначарского. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
По их словам, здесь убрали блоки, которые раньше перегораживали выезд на Московское шоссе.
— Наконец-то это свершилось! Открыли движение на Луначарского, — рассказали очевидцы.
Строительство этой дороги начали в 2014 году. Здесь обустроили четыре полосы движения, разделительную полосу, тротуары, в том числе посадочные площадки, современное уличное освещение, газоны.
Объект планировали сдать в июне 2015 года. Но строительство явно затянулось. Депутаты губдумы даже предлагали обратиться в вышестоящие органы, чтобы ускорить открытие.
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