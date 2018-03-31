Свершилось: в Самаре открыли движение по улице Луначарского

В Самаре транспорт вернулся на улицу Луначарского. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

По их словам, здесь убрали блоки, которые раньше перегораживали выезд на Московское шоссе.

— Наконец-то это свершилось! Открыли движение на Луначарского, — рассказали очевидцы.

Строительство этой дороги начали в 2014 году. Здесь обустроили четыре полосы движения, разделительную полосу, тротуары, в том числе посадочные площадки, современное уличное освещение, газоны.

Объект планировали сдать в июне 2015 года. Но строительство явно затянулось. Депутаты губдумы даже предлагали обратиться в вышестоящие органы, чтобы ускорить открытие.