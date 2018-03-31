Ещё
В Сети появилось видео задержания автомобиля Мары Багдасарян
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети появилось видео задержания автомобиля Мары Багдасарян 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Задержание лишенной водительского удостоверения Мары Багдасарян сняла камера видеонаблюдения, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах видно, как Mercedes паркуется в районе Ленинградского проспекта. К автомобилю подъезжает машина ДПС. Полицейские подходят к иномарке и просят водителя предъявить документы. Из машины выходит Багдасарян.
Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", ее неоднократно задерживали за другие нарушения, выписывали штрафы и отправляли на обязательные работы.
В прошлом году Багдасарян диагностировали эпилепсию, после чего бессрочно лишили прав. Несмотря на это, девушка продолжает ездить без прав. Последний раз ее "поймали" этой ночью на Ленинградском проспекте.
РИА Новости: последние новости
В Тульской области поезд столкнулся с грузовиком В Подмосковье умер ребенок, выпив из найденной на улице бутылки Во Внуково аэроэкспресс насмерть сбил женщину
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспокойная Мара: стритрейсерша без прав попалась за рулем204
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов76
Маршрутка пыталась уехать с зажатым в дверях ребенком1
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем219
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение