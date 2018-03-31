В Сети появилось видео задержания автомобиля Мары Багдасарян

На кадрах видно, как Mercedes паркуется в районе Ленинградского проспекта. К автомобилю подъезжает машина ДПС . Полицейские подходят к иномарке и просят водителя предъявить документы. Из машины выходит Багдасарян.

Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", ее неоднократно задерживали за другие нарушения, выписывали штрафы и отправляли на обязательные работы.

В прошлом году Багдасарян диагностировали эпилепсию, после чего бессрочно лишили прав. Несмотря на это, девушка продолжает ездить без прав. Последний раз ее "поймали" этой ночью на Ленинградском проспекте.