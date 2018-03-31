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Два человека погибли во Франции в результате падения самолета на автостраду
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Два человека погибли во Франции в результате падения самолета на автостраду 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Неподалеку от города Сен-Шамон во французском департаменте Луара самолет упал на автостраду, два человека погибли, передают местные СМИ.
Как сообщается в Twitter сообщества Crash Aerien, погибли два человека, находившиеся в самолете в момент рушения. Тем временем местная полиция сообщила, что с автомобилями самолет не столкнулся, передает РИА «Новости».
Очевидцы рассказали, что в какой-то момент пилот резко потерял управление, и легкий двухмоторный самолет стал резко снижаться. Над дорогой он задел один из указателей и рухнул на трассу.
Напомним, ранее американец Чад Барбер опубликовал видео, где у его самолета во время полета отказывает двигатель, снова запустить его удается лишь в нескольких метрах от земли.
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