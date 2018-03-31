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Автобус с российскими туристами попал в ДТП под Прагой
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Автобус с российскими туристами попал в ДТП под Прагой 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Как сообщили местные СМИ, транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем, а затем вылетело в кювет. Авария произошла в городе Свебодзице.
Один из пострадавших был эвакуирован на вертолёте. Всего в автобусе было 33 человека.
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