Ещё
Полиция назвала причины смертельной аварии на улице Ангарской в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция назвала причины смертельной аварии на улице Ангарской в Волгограде 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 1 апреля, главное управление МВД России по Волгоградской области назвало обстоятельства гибели человека в страшной аварии, случившейся вчера на улице Ангарской.
По данным полиции, утром водитель отечественной «Семерки, направляясь со стороны шоссе Авиаторов в сторону Третьей Продольной, не справился с управлением.
— В 7:30 часов 30-летний водитель ВАЗ-2107 напротив дома № 163 по улице выехал встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-2705, за рулем которой находился 22-летний водитель, — сообщили в Главке. — Находившийся на переднем сидении в легковушке пассажир скончался на месте происшествия.
Водитель „Газели“ существенных травм в аварии не получил. Водителя легковушки и его 28-летнего пассажира с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
v1.ru: последние новости
Спешившая на вызов «скорая» утром в Волгограде врезалась в «Ладу» За утро на юге Волгограда инспекторы поймали на дороге 50 нарушителей Огромные ямы на дороге в Дзержинском районе Волгограда выгнали водителей на обочину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов77
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем240
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
В РФ стартовали продажи обновленного Fiat Fullback
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение