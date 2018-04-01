Полиция назвала причины смертельной аварии на улице Ангарской в Волгограде

Сегодня, 1 апреля, главное управление МВД России по Волгоградской области назвало обстоятельства гибели человека в страшной аварии, случившейся вчера на улице Ангарской.

По данным полиции, утром водитель отечественной «Семерки, направляясь со стороны шоссе Авиаторов в сторону Третьей Продольной, не справился с управлением.

— В 7:30 часов 30-летний водитель ВАЗ-2107 напротив дома № 163 по улице выехал встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-2705, за рулем которой находился 22-летний водитель, — сообщили в Главке. — Находившийся на переднем сидении в легковушке пассажир скончался на месте происшествия.

Водитель „Газели“ существенных травм в аварии не получил. Водителя легковушки и его 28-летнего пассажира с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.