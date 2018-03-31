Первый рельсовый автобус Камбарского машзавода покажут в июне этого года

Камбарка. Удмуртия. Камбарский машзавод собирается представить опытный экземпляр нового рельсового автобуса к июню 2018 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

«По заявлению представителей завода, они нам обещали к июню опытный экземпляр именно рельсового автобуса представить», — приводит словам чиновника «Интерфакс»

Горбачев также отметил, что цена на рельсовый автобус, которую заявляет производитель, будет конкурентоспособна. Предварительно, его стоимость составит 30-35 млн рублей при цене рельсовых автобусов РА1 и РА2 в 100-130 млн рублей.