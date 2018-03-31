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Первый рельсовый автобус Камбарского машзавода покажут в июне этого года
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Первый рельсовый автобус Камбарского машзавода покажут в июне этого года 

ИА «Сусанин» 5 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Камбарка. Удмуртия. Камбарский машзавод собирается представить опытный экземпляр нового рельсового автобуса к июню 2018 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.
«По заявлению представителей завода, они нам обещали к июню опытный экземпляр именно рельсового автобуса представить», — приводит словам чиновника «Интерфакс».
Горбачев также отметил, что цена на рельсовый автобус, которую заявляет производитель, будет конкурентоспособна. Предварительно, его стоимость составит 30-35 млн рублей при цене рельсовых автобусов РА1 и РА2 в 100-130 млн рублей.
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