Пассажиры не пострадали в результате задымления трамвая на ул. Олений Вал

Олений Вал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 16:00 у остановки «Охотничья застава» на ул. Олений Вал произошло задымление в районе первой тележки трамвайного вагона маршрута № 25. Водитель самостоятельно ликвидировал задымление. В общественном транспорте никто не пострадал», — сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, вагон технических повреждений не получил, сейчас он направлен в депо, где специалисты установят причины случившегося. Отмечается, что движение трамваев на данном участке было оперативно восстановлено.