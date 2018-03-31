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Пассажиры не пострадали в результате задымления трамвая на ул. Олений Вал
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Пассажиры не пострадали в результате задымления трамвая на ул. Олений Вал 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Олений Вал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня около 16:00 у остановки «Охотничья застава» на ул. Олений Вал произошло задымление в районе первой тележки трамвайного вагона маршрута № 25. Водитель самостоятельно ликвидировал задымление. В общественном транспорте никто не пострадал», — сказали в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе, вагон технических повреждений не получил, сейчас он направлен в депо, где специалисты установят причины случившегося. Отмечается, что движение трамваев на данном участке было оперативно восстановлено.
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