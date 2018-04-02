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В Воронеже в ДТП иномарки и двух грузовиков погиб 68-летний водитель
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В Воронеже в ДТП иномарки и двух грузовиков погиб 68-летний водитель 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Случившаяся на улице Грамши авария попала на видео. Пользователи выложили в сети видео аварии, которая случилась в Воронежа на улице Грамши 1 апреля. В ДТП погиб 68-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
По данным полиции, водитель иномарки двигался в сторону улицу 20 лет Октября, не учёл скорость движения и выехал на обочину. На записи с регистратора другого автомобилиста видно, что владелец Volkswagen Polo вылетел на обочину, так как не сбросил скорость на крутом повороте. Зацепив обочину, он столкнулся с большегрузом Renault Premium. Иномарку отбросило на встречную полосу, где ехала «Газель». На скорости Volkswagen Polo ударился боком о грузовик. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Видео — vk.com, Регион-36 Воронеж
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